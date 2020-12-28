Бизнесмен из Харькова станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны весной 2021 года
Об этом сообщили в пресс-службе канала СТБ.
Михаилу Заливко - 31 год, он основатель логистической компании. Увлекается спортом, любит горы: в прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев. По словам Заливако, на проект он пришел в поисках настоящей любви.
Как рассказал харьковчанин, он не представляет свою жизнь без бизнеса, ведь он дает ему уверенность и закаляет характер.
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Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.
Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.
"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".