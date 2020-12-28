Харьковский воздушный патруль спас 43 человека, из них — 36 детей
Об этом сообщил в Facebook "Гражданский Воздушный Патруль Украины".
"В тесном сотрудничестве с Харьковской областной государственной администрацией и КНП ХОР" Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф "систематически выполнялись полеты с целью аэромедицинской эвакуации пациентов, жизни которых угрожала опасность, и оперативной доставки их в больницы. В общем летчики Гражданского Воздушного Патруля в настоящее время спасли 43 человека, из них — 36 детей", — рассказала организация в своей странице.
Спасатели также помогали ДСНС в патрулировании масштабных пожаров и полиции в поисках пропавших людей.
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