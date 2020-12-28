На Харьковщине вспыхнула баня
В Дергачевском районе Харьковской области спасатели потушили пожар в бане
27 декабряк спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Малая Даниловка Дергачевского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На территории частного дома горели деревянные перекрытия бани площадью около 5 кв. м.
Тайная жена Олега Винника вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая..."
"Буду любить даже с животом": взволнованный Эллерт поставил точку в спорах о беременности "Холостячки" Мишиной
Странная дочь Анджелины Джоли сбрила волосы, ошеломив рождественским перевоплощением: как сейчас выглядит Шайло
Трагедия потрясла семью Виктора Павлика, сын раскрыл неизвестные подробности: "Овощем лежать не хочу..."
Спустя 1,5 часа спасатели локализовали пожар.
Причина возгорания устанавливается.
Также мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".