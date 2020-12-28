На Харьковщине вспыхнула баня

В Дергачевском районе Харьковской области спасатели потушили пожар в бане

27 декабряк спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Малая Даниловка Дергачевского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На территории частного дома горели деревянные перекрытия бани площадью около 5 кв. м.

Спустя 1,5 часа спасатели локализовали пожар.

Причина возгорания устанавливается.

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