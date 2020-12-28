На Харьковщине усилятся морозы

Об этом сообщает "Синоптик".

По данным синоптиков, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ночью температура воздуха составит -3 градуса мороза.

Днем температура воздуха составит около 5 градусов мороза.

Ранее мы писали, что Харьковская область находится на третьем месте по числу заражений за весь период

По состоянию на 28 декабря с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1057 летальных исходов.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

За прошедшие сутки диагноз подтвердили у 123 человек, от вируса умерло 6 харьковчан, выздоровели 333 человека.

"С такими темпами скоро короновирус закончится", - написали в телеграм-канале "Харьков life".

Также мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".