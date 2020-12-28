На Харьковщине усилятся морозы
Об этом сообщает "Синоптик".
По данным синоптиков, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ночью температура воздуха составит -3 градуса мороза.
Днем температура воздуха составит около 5 градусов мороза.
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Ранее мы писали, что Харьковская область находится на третьем месте по числу заражений за весь период
По состоянию на 28 декабря с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1057 летальных исходов.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
За прошедшие сутки диагноз подтвердили у 123 человек, от вируса умерло 6 харьковчан, выздоровели 333 человека.
"С такими темпами скоро короновирус закончится", - написали в телеграм-канале "Харьков life".
Также мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".