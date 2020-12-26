На Харьковщине врачи спасли пятимесячного малыша, у которого остановилось сердце
Об этом сообщил в Facebook "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
Медики рассказали, что ребенок начал задыхаться на улице. Когда приехали врачи, у него остановилось сердце.
У мальчика была аномалия сердечно-сосудистой системы. Бригада "скорой" реанимировала его. Малыша вместе с мамой доставили в больницу.
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По сведениям министра Максима Степанова, в Харьковской области за последние сутки заболеваемость коронавирусом выросла на 0,94%, обнаружены 629 новых случаев инфицирования.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях», — отметил Степанов.
Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигла 67 417.
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