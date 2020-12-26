В Харькове внедорожник врезался в остановку общественного транспорта
ДТП произошло 26 декабря на перекрестке улицы Маршала Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого, передает "objectiv.tv".
На место происшествия съехались полиция и скорая.
В результате аварии травмы получил водитель внедорожника.
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Ранее мы писали, что возле метро "Турбоатом" в Харькове нашли тело человека
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
25 декабря, возле метро "Турбоатом" на Московском проспекте лежал труп.
"Вызываем скорую и полицию с половины четвёртого дня и никто не приезжает", - говорится в сообщении.
Официальная информация уточняется.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
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