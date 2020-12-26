Возле метро "Турбоатом" в Харькове нашли тело человека

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

25 декабря, возле метро "Турбоатом" на Московском проспекте лежал труп.

"Вызываем скорую и полицию с половины четвёртого дня и никто не приезжает", - говорится в сообщении.

Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, что у покойного Геннадия Кернеса есть сестра-двойняшка, которая живет в Москве

О двойняшке харьковского мэра было мало информации, сам Геннадий Кернес никогда не упоминал о ней. Известно, что они с сестрой Викторией учились в 82-й гимназии и ходили в один класс. Девочка была очень болезненной.

По словам сына Геннадия Кернеса — Даниила Привалова, его отец и сестра очень похожи.

"Она живет в Москве. Такая как он, только с волосами и грудью. Мне как-то звонит один приятель из аэропорта — в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и четвертым размером груди. Я его успокоил и объяснил, что это двойняшка", — рассказал Даниил Привалов.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".