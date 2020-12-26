На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик
Вечером 25 декабря на 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков в направлении Харькова перевернулся грузовик, движение было временно заблокировано.
На месте работали спасатели, медики и полицейские, объезд ДТП осуществляется по встречной полосе.
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Регион меньше, чем за сутки засыпало большим слоем снега.
Синоптики сообщают, что циклон продержится еще сутки.
«Влияние циклона на погоду в регионе продержится еще почти сутки. 26 декабря в регионе ожидается туман. В течение суток прогнозируется гололед и налипание мокрого снега», — сообщают в Харьковском гидрометеоцентре.
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