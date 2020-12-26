На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик

Вечером 25 декабря на 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков в направлении Харькова перевернулся грузовик, движение было временно заблокировано.

На месте работали спасатели, медики и полицейские, объезд ДТП осуществляется по встречной полосе.

Ранее мы писали, что циклон «Грета» принес в Харьков настоящее новогоднее настроение

Регион меньше, чем за сутки засыпало большим слоем снега.

Синоптики сообщают, что циклон продержится еще сутки.

«Влияние циклона на погоду в регионе продержится еще почти сутки. 26 декабря в регионе ожидается туман. В течение суток прогнозируется гололед и налипание мокрого снега», — сообщают в Харьковском гидрометеоцентре.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".