Харьковская область вернулась в лидеры по темпам распространения китайского вируса

По сведениям министра Максима Степанова, в Харьковской области за последние сутки заболеваемость коронавирусом выросла на 0,94%, обнаружены 629 новых случаев инфицирования.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях», — отметил Степанов.

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигла 67 417.

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Регион меньше, чем за сутки засыпало большим слоем снега.

Синоптики сообщают, что циклон продержится еще сутки.

«Влияние циклона на погоду в регионе продержится еще почти сутки. 26 декабря в регионе ожидается туман. В течение суток прогнозируется гололед и налипание мокрого снега», — сообщают в Харьковском гидрометеоцентре.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".