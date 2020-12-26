Циклон «Грета» принес в Харьков настоящее новогоднее настроение
Регион меньше, чем за сутки засыпало большим слоем снега.
Синоптики сообщают, что циклон продержится еще сутки.
«Влияние циклона на погоду в регионе продержится еще почти сутки. 26 декабря в регионе ожидается туман. В течение суток прогнозируется гололед и налипание мокрого снега», — сообщают в Харьковском гидрометеоцентре, передает "Накипело".
Ранее мы писали, что на Харьковскую область обрушился сильный снегопад
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Об этом сообщают очевидцы в телеграм-каналах.
Сильный снегопад накрыл Харьков 25 декабря.Бороться со стихией вышли коммунальщики, которые с трудом справляются с огромным количеством снега.
"Привет, ТруХа и все харьковчане! Не злитесь на нас, мы убираем снег и посыпаем дорогу буквально с самой ночи. Но снег идёт все время 😔 Нам нужна ваша поддержка🙏🏻", - пишут коммунальщики в телеграм-канал "Труха"
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".