Циклон «Грета» принес в Харьков настоящее новогоднее настроение

Регион меньше, чем за сутки засыпало большим слоем снега.

Синоптики сообщают, что циклон продержится еще сутки.

«Влияние циклона на погоду в регионе продержится еще почти сутки. 26 декабря в регионе ожидается туман. В течение суток прогнозируется гололед и налипание мокрого снега», — сообщают в Харьковском гидрометеоцентре, передает "Накипело".

Ранее мы писали, что на Харьковскую область обрушился сильный снегопад

Об этом сообщают очевидцы в телеграм-каналах.

Сильный снегопад накрыл Харьков 25 декабря.Бороться со стихией вышли коммунальщики, которые с трудом справляются с огромным количеством снега.

"Привет, ТруХа и все харьковчане! Не злитесь на нас, мы убираем снег и посыпаем дорогу буквально с самой ночи. Но снег идёт все время 😔 Нам нужна ваша поддержка🙏🏻", - пишут коммунальщики в телеграм-канал "Труха"

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".