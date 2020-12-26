У покойного Геннадия Кернеса есть сестра-двойняшка, которая живет в Москве

О двойняшке харьковского мэра было мало информации, сам Геннадий Кернес никогда не упоминал о ней. Известно, что они с сестрой Викторией учились в 82-й гимназии и ходили в один класс. Девочка была очень болезненной.

По словам сына Геннадия Кернеса — Даниила Привалова, его отец и сестра очень похожи. Об этом он сообщил изданию "Страна.ua".

"Она живет в Москве. Такая как он, только с волосами и грудью. Мне как-то звонит один приятель из аэропорта — в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и четвертым размером груди. Я его успокоил и объяснил, что это двойняшка", — рассказал Даниил Привалов.

Ранее мы писали, что в день прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом появилась информация о том, как он подхватил китайский вирус.

В близком окружении мэра обсуждают, что заразить его могла женщина, которая в последние годы помогала ему одеваться.

Информацию подтвердил и близкий друг мэра, бизнесмен Павел Фукс, он сообщил, что известно,кто мог заразить мэра вирусом, после чего Кернес попал в больницу, а позднее не перенес осложнений и скончался.

"Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски", — рассказал Фукс и добавил, что Кернесу важно было показать, что он не боится пандемии, чтобы не останавливать транспорт и не вводить в городе локдаун.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".