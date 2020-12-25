В Харькове из пожара удалось вывести пенсионерку
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Индустриальном районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажки.
В квартире горели домашние вещи и входные двери, а внутри находилась пенсионерка 1937 г.р.
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Женщину вывели на свежий воздух и оказали ей медицинскую помощь.
Ранее мы писали, что полицейские задержали 29-летнего мужчину, который ограбил пассажира в ночной электричке Изюм-Харьков
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
27-летний мужчина возвращался с работы, когда в тамбуре на него напал пассажир. Злоумышленник ударил потерпевшего палкой, отчего тот потерял сознание.
Когда мужчина пришел в себя, он понял, что у него отобрали барсетку, в которой было 1300 гривен и документы.
После нападения потерпевший был госпитализирован в больницу в Харькове.
По данному факту было открыто уголовное производство. Личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель области. Пострадавший узнал нападавшего.
За нападение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет лишения свободы.
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