Под Харьковом мужчина угрожал облить женщину кислотой

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Житель Дергачевского района в сентябре начал вымогать у женщины $1500, которые она ему якобы задолжала. В случае отказа возвращать деньги, фигурант угрожал потерпевшей облить ее кислотой.

Жителю Дергачевского района грозит до семи лет тюрьмы за вымогательство.

Ранее мы писали, что полицейские задержали 29-летнего мужчину, который ограбил пассажира в ночной электричке Изюм-Харьков

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

27-летний мужчина возвращался с работы, когда в тамбуре на него напал пассажир. Злоумышленник ударил потерпевшего палкой, отчего тот потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, он понял, что у него отобрали барсетку, в которой было 1300 гривен и документы.

После нападения потерпевший был госпитализирован в больницу в Харькове.

По данному факту было открыто уголовное производство. Личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель области. Пострадавший узнал нападавшего.

За нападение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет лишения свободы.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".