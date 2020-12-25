Под Харьковом мужчина угрожал облить женщину кислотой
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Житель Дергачевского района в сентябре начал вымогать у женщины $1500, которые она ему якобы задолжала. В случае отказа возвращать деньги, фигурант угрожал потерпевшей облить ее кислотой.
Жителю Дергачевского района грозит до семи лет тюрьмы за вымогательство.
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Ранее мы писали, что полицейские задержали 29-летнего мужчину, который ограбил пассажира в ночной электричке Изюм-Харьков
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
27-летний мужчина возвращался с работы, когда в тамбуре на него напал пассажир. Злоумышленник ударил потерпевшего палкой, отчего тот потерял сознание.
Когда мужчина пришел в себя, он понял, что у него отобрали барсетку, в которой было 1300 гривен и документы.
После нападения потерпевший был госпитализирован в больницу в Харькове.
По данному факту было открыто уголовное производство. Личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель области. Пострадавший узнал нападавшего.
За нападение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет лишения свободы.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".