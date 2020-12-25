На Харьковщине выделили 15 млн грн на выплаты медикам, которые переболели китайским вирусом

В бюджет Харьковской области внесены изменения, которые позволят выплатить помощь 2200 медикам, которые переболели коронавирусом, передает "Депо".

Программа поддержки медиков, которые в результате выполнения своей работы переболели коронавирусом, была принята в сентябре.

В рамках программы врачи должны были получить по 10 тыс грн. Сегодня из бюджета дополнительно направили на указанные выплаты 15 млн грн, помощь получат 2200 медиков.

Ранее мы писали, что Харьков снова попал в число лидеров по распространению китайского вируса.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он рассказал, что Харьковская область по этому показателю занимает пятое место в Украине после Киева, Одесской, Киевской и Запорожской областей.

За сутки в регионе коронавирусом заразились 629 человек. При этом 837 пациентов выздоровели, а 18 — умерли. По числу смертей за сутки Харьковская область тоже в лидерах. Больше только в Днепропетровской (20 человек) и Одесской (19 человек) областях.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".