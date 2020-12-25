На Харьковщине выделили 15 млн грн на выплаты медикам, которые переболели китайским вирусом
В бюджет Харьковской области внесены изменения, которые позволят выплатить помощь 2200 медикам, которые переболели коронавирусом, передает "Депо".
Программа поддержки медиков, которые в результате выполнения своей работы переболели коронавирусом, была принята в сентябре.
В рамках программы врачи должны были получить по 10 тыс грн. Сегодня из бюджета дополнительно направили на указанные выплаты 15 млн грн, помощь получат 2200 медиков.
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Ранее мы писали, что Харьков снова попал в число лидеров по распространению китайского вируса.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Он рассказал, что Харьковская область по этому показателю занимает пятое место в Украине после Киева, Одесской, Киевской и Запорожской областей.
За сутки в регионе коронавирусом заразились 629 человек. При этом 837 пациентов выздоровели, а 18 — умерли. По числу смертей за сутки Харьковская область тоже в лидерах. Больше только в Днепропетровской (20 человек) и Одесской (19 человек) областях.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".