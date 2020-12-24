На Харьковщине людей госпитализируют с переохлаждением
В Харьковской области 23 декабря с переохлаждением к врачам обратились пятеро граждан, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в регионе
Так, один человек получил переохлаждение в Харькове, четверо — в области. Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее мы писали, что в Харькове ссора двух подростков закончилась ножевыми ранениями.
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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, сообщили медики.
Между двумя подростками возник конфликт, который перешел в драку, 16-летний студент ударил 17-летнего парня. Тот достал нож и нанес несколько ответных ударов.
16-летнего пострадавшего доставили в больницу, он получил непроникающие ножевые ранения, сейчас его состояние удовлетворительное.
Следователем по данному факту открыто уголовное производство.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".