На Харьковщине людей госпитализируют с переохлаждением

В Харьковской области 23 декабря с переохлаждением к врачам обратились пятеро граждан, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в регионе

Так, один человек получил переохлаждение в Харькове, четверо — в области. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее мы писали, что в Харькове ссора двух подростков закончилась ножевыми ранениями.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, сообщили медики.

Между двумя подростками возник конфликт, который перешел в драку, 16-летний студент ударил 17-летнего парня. Тот достал нож и нанес несколько ответных ударов.

16-летнего пострадавшего доставили в больницу, он получил непроникающие ножевые ранения, сейчас его состояние удовлетворительное.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".