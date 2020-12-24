Мэр Харькова Геннадий Кернес оставил завещание
Об этом рассказал близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс в интервью Страна.ua.
Свое имущество Кернес разделил между Оксаной и Родионом Гайсинскими, Кириллом Кернесом и Даниилом Приваловым.
"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", - рассказал Фукс.
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Ранее мы писали, что в день прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом появилась информация о том, как он подхватил китайский вирус.
В близком окружении мэра обсуждают, что заразить его могла женщина, которая в последние годы помогала ему одеваться.
Информацию подтвердил и близкий друг мэра, бизнесмен Павел Фукс, он сообщил, что известно,кто мог заразить мэра вирусом, после чего Кернес попал в больницу, а позднее не перенес осложнений и скончался.
"Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски", — рассказал Фукс и добавил, что Кернесу важно было показать, что он не боится пандемии, чтобы не останавливать транспорт и не вводить в городе локдаун.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".