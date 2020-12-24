На Харьковщине разыскали сбежавшего подростка
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
22 декабря в Купянский отдел полиции обратилась жительница района. Она попросила помочь в поисках 17-летнего сына, который в последний выходил с ней на связь 19 декабря.
Во время разговора он сказал, что уже взрослый и самостоятельный. По ее словам, конфликтов в семье не было.
Полицейские нашли парня. 17-летний житель Купянского района несколько дней жил у своего товарища.
Под Киевом внедорожник влетел в пешеходов, никто не выжил: кадры и первые детали трагедии
Аномальная оттепель до +16 нагрянет в Украину, синоптики назвали даты "жары": "Самым теплым днем будет..."
Горестное известие появилось о разбитом инсультом Борисе Моисееве: "Мальчик наш любимый..."
Врачи борются за жизнь легендарного Чапкиса из "Танців з зірками", раскрыт диагноз: "Мой 90-летний папа..."
Ранее мы писали, что на Харьковщине количество тестирований на китайский вирус уменьшилось на 40%.
В облгосадминистрации рассказали, что на Харьковщине уменьшилось количество тестирований на COVID, потому что якобы, болеть стали меньше.
13 ноября Виктории Петрухиной стало плохо - у нее повысилась температура и появился кашель. Поэтому уже на следующий день пошла в 3-ю городскую поликлинику.
"Дежурный врач мне выписала предписание как на обычное вирусное болезни. Я спросила: “Нужно ли мне сдавать тест?”. Она мне сказала: "Тест вас не вылечит”, - рассказывает Виктория Петрухина.
Такой ответ Викторию возмутил, поэтому девушка обратилась к семейному врачу, но и он ответил, что делать тест необязательно. Девушка решила обратиться в частную клинику, в которой сделали тест за 900 гривен. Коронавирус у девушки подтвердился.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".