Накануне Рождества в Харькове передали гвардейцам 5 Слобожанской бригады Вифлеемский огонь мира

Огонь из Вифлеема считают символом тепла домашнего крова для тех, кто встречает Рождество - вдали от своей семьи, передают "Хроники".

«Вифлеемский огонь мира берется на месте рождения Христа, а затем передается в Вену. Оттуда пластуны передают его по всему миру. Первыми мы передаем его в детских, госпиталей и больниц. Обязательно также и распространяем среди военных, ведь они защищают нашу безопасность и мир», -рассказали представители скаутской организации Пласт из города Харькова.

Вифлеемский огонь передали в храм Андрея Первозванного, где Святую Вечерю можно будет зажечь свечу каждому гвардейцу.

Ранее мы писали, что на Харьковщине количество тестирований на китайский вирус уменьшилось на 40%.

В облгосадминистрации рассказали, что на Харьковщине уменьшилось количество тестирований на COVID, потому что якобы, болеть стали меньше.

13 ноября Виктории Петрухиной стало плохо - у нее повысилась температура и появился кашель. Поэтому уже на следующий день пошла в 3-ю городскую поликлинику.

"Дежурный врач мне выписала предписание как на обычное вирусное болезни. Я спросила: “Нужно ли мне сдавать тест?”. Она мне сказала: "Тест вас не вылечит”, - рассказывает Виктория Петрухина.

Такой ответ Викторию возмутил, поэтому девушка обратилась к семейному врачу, но и он ответил, что делать тест необязательно. Девушка решила обратиться в частную клинику, в которой сделали тест за 900 гривен. Коронавирус у девушки подтвердился.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".