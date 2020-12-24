В Харьковской области за сутки выявили 545 новых случаев заболевания вирусом

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Всего на Харьковщине с начала пандемии зарегистрировали 66788 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1023 человека, за минувшие сутки умерли 15 заболевших.

При этом 52124 заболевших уже выздоровели (705 из них – за прошлые сутки), а 13641 житель Харьковщины еще болеет, из них 175 пребывают в острой фазе заболевания.

Ранее мы писали, что на Харьковщине количество тестирований на китайский вирус уменьшилось на 40%.

В облгосадминистрации рассказали, что на Харьковщине уменьшилось количество тестирований на COVID, потому что якобы, болеть стали меньше.

13 ноября Виктории Петрухиной стало плохо - у нее повысилась температура и появился кашель. Поэтому уже на следующий день пошла в 3-ю городскую поликлинику.

"Дежурный врач мне выписала предписание как на обычное вирусное болезни. Я спросила: “Нужно ли мне сдавать тест?”. Она мне сказала: "Тест вас не вылечит”, - рассказывает Виктория Петрухина.

Такой ответ Викторию возмутил, поэтому девушка обратилась к семейному врачу, но и он ответил, что делать тест необязательно. Девушка решила обратиться в частную клинику, в которой сделали тест за 900 гривен. Коронавирус у девушки подтвердился.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".