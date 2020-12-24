На Харьковщине количество тестирований на китайский вирус уменьшилось на 40%

В облгосадминистрации рассказали, что на Харьковщине уменьшилось количество тестирований на COVID, потому что якобы, болеть стали меньше, передает "Объектив".

13 ноября Виктории Петрухиной стало плохо - у нее повысилась температура и появился кашель. Поэтому уже на следующий день пошла в 3-ю городскую поликлинику.

"Дежурный врач мне выписала предписание как на обычное вирусное болезни. Я спросила: “Нужно ли мне сдавать тест?”. Она мне сказала: "Тест вас не вылечит”, - рассказывает Виктория Петрухина.

Такой ответ Викторию возмутил, поэтому девушка обратилась к семейному врачу, но и он ответил, что делать тест необязательно. Девушка решила обратиться в частную клинику, в которой сделали тест за 900 гривен. Коронавирус у девушки подтвердился.

Напомним, что 21-го декабря в Харьковской области зарегистрировали 17 смертей от последствий коронавируса. Это-один из самых высоких показателей с начала пандемии. А вот новых подтвержденных случаев того же дня было всего 239.

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