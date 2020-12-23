Школьная учительница Геннадия Кернеса рассказала, как учился будущий мэр и чем запомнился
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Наш".
Учительница математики Белла Андреевна рассказала о поведении Кернеса.
"Я его помню как мальчишку самого обыкновенного, очень кучерявого, который мог и пошалить, но не хулиганил. В то время, когда учился, я обратила внимание, что он уже был лидером. Мальчишки его слушались. Он мог настоять на своем, чтобы на него обратили внимание", - сказала учительница.
Педагог добавила, что он учился в школе вместе с сестрой.
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"Он учился средне, сестра ему помогала заниматься", - подчеркнула она.
Ранее мы писали, что украинец увековечил имя Геннадия Кернеса у себя на лбу.
Парень сделал татуировку с надписью "Кернес жив".
Результат работы он опубликовал в соцсетях.
Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.
Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.
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