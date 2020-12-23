Школьная учительница Геннадия Кернеса рассказала, как учился будущий мэр и чем запомнился

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Наш".

Учительница математики Белла Андреевна рассказала о поведении Кернеса.

"Я его помню как мальчишку самого обыкновенного, очень кучерявого, который мог и пошалить, но не хулиганил. В то время, когда учился, я обратила внимание, что он уже был лидером. Мальчишки его слушались. Он мог настоять на своем, чтобы на него обратили внимание", - сказала учительница.

Педагог добавила, что он учился в школе вместе с сестрой.

"Он учился средне, сестра ему помогала заниматься", - подчеркнула она.

Ранее мы писали, что украинец увековечил имя Геннадия Кернеса у себя на лбу.

Парень сделал татуировку с надписью "Кернес жив".

Результат работы он опубликовал в соцсетях.

Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.

Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".