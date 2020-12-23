Украинец увековечил имя Геннадия Кернеса у себя на лбу
Парень сделал татуировку с надписью "Кернес жив".
Результат работы он опубликовал в соцсетях.
Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.
Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.
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"Я не понимаю, откуда столько хейта словилось. Это мое тело - что хочу, то и делаю", - рассказал парень.
Ранее мы писали, что в Харькове во время церемонии прощания с Геннадием Кернесом возле 2-го городского кладбища неизвестные запустили салют.
Сейчас полиция выясняет, кто запустил салют, сообщил "Суспільному" руководитель ГУ НП Украины в Харьковской области Андрей Рубель.
По предварительным данным, запуск состоялся в районе станции метро "Киевская".
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К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".