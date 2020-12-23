Украинец увековечил имя Геннадия Кернеса у себя на лбу

Парень сделал татуировку с надписью "Кернес жив".

Результат работы он опубликовал в соцсетях.

Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.

Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.

"Я не понимаю, откуда столько хейта словилось. Это мое тело - что хочу, то и делаю", - рассказал парень.

Ранее мы писали, что в Харькове во время церемонии прощания с Геннадием Кернесом возле 2-го городского кладбища неизвестные запустили салют.

Сейчас полиция выясняет, кто запустил салют, сообщил "Суспільному" руководитель ГУ НП Украины в Харьковской области Андрей Рубель.

По предварительным данным, запуск состоялся в районе станции метро "Киевская".

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К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".