В Харькове во время церемонии прощания с Геннадием Кернесом возле 2-го городского кладбища неизвестные запустили салют
Сейчас полиция выясняет, кто запустил салют, сообщил "Суспільному" руководитель ГУ НП Украины в Харьковской области Андрей Рубель.
По предварительным данным, запуск состоялся в районе станции метро "Киевская".
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