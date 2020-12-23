Гроб с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса вынесли из Оперного театра под аплодисменты
Когда процессия дошла до катафалка, люди начали скандировать "спасибо"
Прощание с мэром Харькова продлили почти на час из-за большого количества людей в очереди.
Похоронный кортеж направился в сторону 2-го городского кладбища.
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Напомним, что сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с Геннадием Кернесом.
Утром в Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города.
Как сообщается, в собор пускали только по спискам. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдали за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.
Церемония отпевания продлилась 40 минут. Далее гроб доставили в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие могли проститься с мэром.
На фасаде театра установлен плакат с изображением Кернеса с его слоганом «Любить Харьков. Работать для людей».
У входа в театр выстроилась очередь из желающих попрощаться с Геннадием Кернесом.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".