Гроб с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса вынесли из Оперного театра под аплодисменты

Когда процессия дошла до катафалка, люди начали скандировать "спасибо"

Прощание с мэром Харькова продлили почти на час из-за большого количества людей в очереди.

Похоронный кортеж направился в сторону 2-го городского кладбища.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с Геннадием Кернесом.

Утром в Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города.

Как сообщается, в собор пускали только по спискам. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдали за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.

Церемония отпевания продлилась 40 минут. Далее гроб доставили в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие могли проститься с мэром.

На фасаде театра установлен плакат с изображением Кернеса с его слоганом «Любить Харьков. Работать для людей».

У входа в театр выстроилась очередь из желающих попрощаться с Геннадием Кернесом.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".