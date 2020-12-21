В Харькове девочка три дня ночевала на вокзале
Три дня назад в Русской Лозовой, несовершеннолетняя ночевала в Харькове на вокзале.
18 декабря в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Русская Лозовая Дергачевского района.
Харьковчанка заявила о том, что ее 12-летняя дочь 17 декабря покинула дом и не вернулась.
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20 декабря вечером сотрудники полиции заметили девочку в переходе станции метро "Холодная Гора". Все эти дни ребенок ночевал на вокзале.
По словам девочки, она ушла из дома из-за недопонимания в семье.
Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой, относительно ее матери составили административный протокол.
Ранее мы писали, что в харьковский пенсионер развел афериста и сдал его полиции
Неизвестный позвонил к 63-летнему пенсионеру, и потребовал 7 тысяч долларов. Аферист заявил, что это для того, чтобы его сына не привлекали к уголовной ответственности.
Мужчина сразу же решил связаться с сыном, узнал, что у него все в порядке, и сразу же позвонил в полицию, чтобы сдать мошенника. Афериста решили словить на горячем, поэтому все таки назначили встречу.
Когда мошенник явился за деньгами, сотрудники правоохранительных органов арестовали его, и теперь ему грозит срок.
Аферист ранее не был судим, и сейчас ему 34 года. Копы открыли против него уголовное производство по части 2 статьи 190. За незаконные действия вымогатель может сесть в тюрьму на три года.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".