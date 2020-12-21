В Харькове девочка три дня ночевала на вокзале

Три дня назад в Русской Лозовой, несовершеннолетняя ночевала в Харькове на вокзале.

18 декабря в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Русская Лозовая Дергачевского района.

Харьковчанка заявила о том, что ее 12-летняя дочь 17 декабря покинула дом и не вернулась.

20 декабря вечером сотрудники полиции заметили девочку в переходе станции метро "Холодная Гора". Все эти дни ребенок ночевал на вокзале.

По словам девочки, она ушла из дома из-за недопонимания в семье.

Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой, относительно ее матери составили административный протокол.

Ранее мы писали, что в харьковский пенсионер развел афериста и сдал его полиции

Неизвестный позвонил к 63-летнему пенсионеру, и потребовал 7 тысяч долларов. Аферист заявил, что это для того, чтобы его сына не привлекали к уголовной ответственности.

Мужчина сразу же решил связаться с сыном, узнал, что у него все в порядке, и сразу же позвонил в полицию, чтобы сдать мошенника. Афериста решили словить на горячем, поэтому все таки назначили встречу.

Когда мошенник явился за деньгами, сотрудники правоохранительных органов арестовали его, и теперь ему грозит срок.

Аферист ранее не был судим, и сейчас ему 34 года. Копы открыли против него уголовное производство по части 2 статьи 190. За незаконные действия вымогатель может сесть в тюрьму на три года.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".