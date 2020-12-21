Умер экс-депутат Харьковского областного совета шестого созыва

Об этом сообщили в Facebook.

"С большим сожалением и скорбью сообщаю, только что ушел в мир иной глава харьковского общества "Просвіта", наш друг и человек с большим сердцем Анатолий Григорьевич Сергиенко. Это неоценимая потеря для нашей организации", - сказано в сообщении Харьковского областного объединения общественной организации "Всеукраинское общество "Просвіта" имени Т. Г. Шевченко" .

Ранее мы писали, что в Харькове умер легендарный борец

Георгий Манучарян умер в возрасте 63 лет от коронавируса.

О смерти 11-кратного чемпиона мира по вольной борьбе, самбо и другим видам борьбы рассказали в соцсетях его друзья и коллеги.

“Сегодня утром перестало биться сердце Жоры…. Всего месяц назад он выборол золото для Украины на чемпионате Мира в Минске, а сегодня его нет….. Георгий Манучарян самый легендарный начальник отдела Харьковского УБОП, неоднократный Чемпиона Мира по вольной борьбе, полковник милиции, тренер, наставник”, – написал декан факультета киберполиции ХНУВД Вячеслав Марков.

19 ноября Манучарян стал чемпионом мира по самбо в возрастной категории 60-65 лет и весовой категории свыше 100 кг.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".