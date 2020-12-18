В Харьковской области подтверждены уже более 64 тысяч случаев инфекции

Такие данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За сутки после осложнений от китайского вируса умерли семнадцать пациентов.

По состоянию на 18 декабря в Харьковской области зарегистрировано 959 летальных исходов.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 64 237 жителей, за сутки - у 505. Выздоровели 49 042 человека, пока болеют - 14 236.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".