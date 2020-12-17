В центре Харькова медсестра вышла на одиночный пикет

Акция состоялась на площади Конституции, передает "Суспільне. Харків".

Женщина получает не больше четырех тысяч, ставка - 3200 гривен.

Врачам обещали выплачивать по три тысячи сверху - но слова так и остались словами. Женщина не смогла дальше терпеть и вышла в центр города с плакатом "Медикам - достойные оклады".

"Мы как низшее звено. Даже дворник, я ничего не хочу сказать - это тоже труд - но он получает больше, чем медработник. Мы даже уже готовы объявлять голодовку на рабочих местах, конечно, мы не можем покинуть наших пациентов. Мы выбирали это призвание ", - говорит медсестра.

Ранее мы уже писали, что жители Харьковщины получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, по состоянию на 16 декабря к медикам обратились 221 травмированных: к одному из них вызвали медиков, 186 пациентов госпитализировали.

Жители области получили растяжение связок, ушибы и переломы костей рук.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".