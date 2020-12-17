Харьковчан срочно эвакуируют из ТЦ

Как сообщает телеграм-канал "Труха", в Караване - пожарная тревога. Людей начали срочно выводить на улицу .

Подробности происходящего выясняются.

Ранее мы писали, что в Харькове будет отбывать наказание самая молодая пожизненно осужденная женщина в Украине.

24-летняя Снежана Круглякова приговорена к пожизненному заключению за убийство своих опекунов - родного дяди и его жены.

Трагедия произошла в 2018 году в Чернигове. Круглякова нанесла мужчине 33 удара ножом, а женщине - 38. До этого они в течение 12 лет были ее опекунами. Круглякова хорошо училась в школе, потом поступила в Черниговский педуниверситет. В вузе ее характеризовали положительно.

Деснянский суд Чернигова приговорил Круглякову к пожизненному заключению, Верховный суд оставил приговор без изменений. Просить о пересмотре дела можно только через 20 лет.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".