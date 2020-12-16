В Харькове полицейский автомобиль столкнулся с трамваем
ДТП произошло вечером 15 декабря, информируют в телеграмм-каналах.
Полицейские разворачивались на Полтавском шляхе , пересекая трамвайный путь, не включив поворотных сигналов, когда по колее двигался трамвай №3 с пассажирами.
Водитель трамвая не успел затормозить и врезался в иномарку с копами.
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К слову, харьковчанам показали очереди в травматологию в 17-ой больнице.
"Очередь длиною в жизнь". Вот такие очереди сейчас в травматологию в 17-ой больнице. Пострадавших от гололеда (переломы рук, ног) уже кладут в отделение хирургии, так как тупо не хватает коек!
Приёмка переполнена вторые сутки подряд. Пациенты попадают на рентген только на следующий день после обращения за помощью", - говорится в сообщении.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".