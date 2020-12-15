Харьковчанин проехался в гололед весьма неожиданным способом

Телеграм-канал "Веха" опубликовал фото на котором видно, как мужчина едет по ледяной дороге на велосипеде.

"Настоящему велосипедисту гололёд - не помеха", - подписал фото автор публикации.

Стоит отметить, что лучше не ездить на велосипеде в гололед, так как харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.

Всего за сутки в "скорую" поступило 87 обращений.

Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.

Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".