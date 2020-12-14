Харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами
Всего за последние 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.
Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Newsroom.
“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.
Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.
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