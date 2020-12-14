Харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами

Всего за последние 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.

Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Newsroom.

“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.

Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.

Ранее мы писали, что на Харьковщине 14 декабря сохраняется сложная ситуация на дорогах.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Дождь с мокрым снегом наблюдается в Богодуховском, Красноградском и Харьковском районах.

Со стороны Полтавы заходит новый циклон, синоптики сообщают, что он продержится в регионе до среды.

Температура воздуха будет от +3 до +2, ожидается гололед на дорогах.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".