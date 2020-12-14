В Харьковской области полыхала многоэтажка - есть погибшие

14 декабря в 3:57 пожарным поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на ул. Академика Вальтера.

«Пожар произошле в квартире на 7-м этаже, где горели домашние вещи на площади 40 кв. м. В результате пожара образовалась сильное задымление. Во время тушения огня в горящей квартире бойцы ГСЧС нашли тела двух погибших людей. Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуировано 12 жителей», - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован полностью в 6:57. Причина пожара выясняется.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине 14 декабря сохраняется сложная ситуация на дорогах.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Дождь с мокрым снегом наблюдается в Богодуховском, Красноградском и Харьковском районах.

Со стороны Полтавы заходит новый циклон, синоптики сообщают, что он продержится в регионе до среды.

Температура воздуха будет от +3 до +2, ожидается гололед на дорогах.

Ранее мы писли, что появилась свежая статистика по заболевшим китайским вирусом в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Всего в Харьковской области зафиксировали 62 428 случаев с начала пандемии.

104 новых случая в Харьковской области за сутки. Умерло + 2 (всего 896, выздоровело + 458 (всего 46 791), болеет на данный момент 14 741.

6 451 новый случай COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 14 декабря. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".