Ранее мы писли, что появилась свежая статистика по заболевшим китайским вирусом в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Всего в Харьковской области зафиксировали 62 428 случаев с начала пандемии.

104 новых случая в Харьковской области за сутки. Умерло + 2 (всего 896, выздоровело + 458 (всего 46 791), болеет на данный момент 14 741.

6 451 новый случай COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 14 декабря. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".