Появилась свежая статистика по заболевшим китайским вирусом в Харькове

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Всего в Харьковской области зафиксировали 62 428 случаев с начала пандемии.

104 новых случая в Харьковской области за сутки. Умерло + 2 (всего 896, выздоровело + 458 (всего 46 791), болеет на данный момент 14 741.

6 451 новый случай COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 14 декабря. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 605.

Ранее мы писли, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Кроме того мы писали, что в харьковском метро остановилось движение поездов.

Об этом сообщил секретарь пресс-центра коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

Утром 14 декабря в метро останавливали движение поездов на Холодногорско-Заводской линии.

"На линии была неисправность оборудования, которое отвечает за движение поездов. Есть общее оборудование, это не только составы, много всевозможных узлов. Остановка была на три минуты", - рассказал Битнер.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".