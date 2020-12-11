Харьков в 50-60 года уже восстановился после войны и начал жить долгожданной мирной жизнью

Портал "057.ua" опубликовал фото "совкового" города-миллионника.

Площадь Дзержинского, сейчас - Свободы, 1964 год

Так выглядела улица Сумская и здание театра Шевченко

Площадь Розы Люксембург

Привокзальная площадь и здание Южного вокзала.

Спуск Пассионарии, сейчас это Клочковский спуск. Вид на Харьковский университет

Ранее мы писали, что в Харькове снова прорвало канализацию

В одном из Телеграм-каналов очевидцы поделились фото.

Трубу прорвало на Школьной, там из канализационного люка фонтаном выливается вода, затапливая все вокруг себя.

"Гены нет, но фонтанное дело живет. Торжественное (нет) открытие нового на Школьной. Фоткал на деревянный чоп, вылетевший из лопнувшей трубы", - подписал автор фото.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".