Спасатели предупреждают харьковчан об опасности

10 декабря на Петренковском озере в Харькове мужчина провалился под лед.

Происшествие случилось на глазах у свидетелей, которые позвонили спасателям.

На место происшествия прибыл спасательный подраздел, на льду возле проруби недалеко от берега лежали 2 человека и пытались спасти мужчину.

Один из спасателей взял спасательную веревку и подобрался по хрупкому льду к проруби. Он утопающего веревкой, а его коллеги вытащили того из проруби и дальше на берег.

Любитель порыбачить получил сильное переохлаждение и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина совершил страшный поступок.

Мужчина распылил растворитель в лицо женщине и поджег, говорится в решении суда, опубликованном в Едином судебном реестре.

Пьяный лозовчанин пришел в квартиру к знакомой, достал гидравлический распрыскиватель, заправленный растворителем для краски, брызнул жидкостью женщине в лицо и поджег его.

Потерпевшая получила ожоги уха, щеки, подбородка и нижней губы.

Суд признал мужчину виновным и сам он раскаялся в совершенном. Ему назначили минимальное наказание — 850 грн. штрафа.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".