Спасатели предупреждают харьковчан об опасности
10 декабря на Петренковском озере в Харькове мужчина провалился под лед.
Происшествие случилось на глазах у свидетелей, которые позвонили спасателям.
На место происшествия прибыл спасательный подраздел, на льду возле проруби недалеко от берега лежали 2 человека и пытались спасти мужчину.
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Один из спасателей взял спасательную веревку и подобрался по хрупкому льду к проруби. Он утопающего веревкой, а его коллеги вытащили того из проруби и дальше на берег.
Любитель порыбачить получил сильное переохлаждение и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.
Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина совершил страшный поступок.
Мужчина распылил растворитель в лицо женщине и поджег, говорится в решении суда, опубликованном в Едином судебном реестре.
Пьяный лозовчанин пришел в квартиру к знакомой, достал гидравлический распрыскиватель, заправленный растворителем для краски, брызнул жидкостью женщине в лицо и поджег его.
Потерпевшая получила ожоги уха, щеки, подбородка и нижней губы.
Суд признал мужчину виновным и сам он раскаялся в совершенном. Ему назначили минимальное наказание — 850 грн. штрафа.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".