На Харьковщине мужчина совершил страшный поступок
Мужчина распылил растворитель в лицо женщине и поджег, говорится в решении суда, опубликованном в Едином судебном реестре.
Пьяный лозовчанин пришел в квартиру к знакомой, достал гидравлический распрыскиватель, заправленный растворителем для краски, брызнул жидкостью женщине в лицо и поджег его.
Потерпевшая получила ожоги уха, щеки, подбородка и нижней губы.
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Суд признал мужчину виновным и сам он раскаялся в совершенном. Ему назначили минимальное наказание — 850 грн. штрафа.
Ранее мы писли, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".