В Харькове снова прорвало канализацию

В Телеграм-канале "Х.Х" очевидцы поделились фото.

Трубу прорвало на Школьной, там из канализационного люка фонтаном выливается вода, затапливая все вокруг себя.

"Гены нет, но фонтанное дело живет. Торжественное (нет) открытие нового на Школьной. Фоткал на деревянный чоп, вылетевший из лопнувшей трубы", - подписал автор фото.

Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксированы новые смерти от китайского вируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 11 декабря в регионе зафиксировали 61 424 случая заболевания COVID-19.

В Харьковской области за 10 декабря зафиксировали 432 случая заболевания коронавирусом. За сутки в области скончались девять больных, выздоровели 1 764 пациентов.

В Украине лабораторно подтвердили 13 514 новых случаев коронавирусной болезни. В частности заболели 638 детей и 690 медработников.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".