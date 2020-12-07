Харьковские коммунальщики решили покосить траву в мороз

Видео опубликовали очевидцы в группе "Солнцеликий Харьков" в Фейсбуке.

"Суровые Гвардейцы Геннадия устроили зимний закос травы", - написал автор видео.

"Уже мидары не знают куда бабло списывать!", " Походу гвардейцам выдали хорошей травы", " А как раньше по дождю улицы поливалки поливали? И ничего, нормальные люди выросли", " Какой мер,такие и газоны", " Дерева, розумію, на гепадрилівську хвабрику меблів.. А от трава їм навіщо? Чи в готелі "Інтурист" кіз тримають?", - пишут в комментариях харьковчане.

Кроме того в харьковских реанимациях закончились места для пациентов с китайским вирусом.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

По состоянию на 7 декабря в опорных больницах, которые принимали пациентов с коронавирусом, не осталось мест в реанимациях.

По ее словам, места в реанимациях заполнены на 100%.

"На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и вчера", - сообщила Наталья Попова.

Волонтер добавила, что осталось всего несколько мест с кислородными точками.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".