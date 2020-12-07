В украинской больнице, где сейчас лечат людей с китайским вирусом, пациенты начинают умирать из-за недостатка кислорода
После гибели, тела пациентов не спешат вывозить из палаты - они остаются лежать некоторое время с живыми людьми, которые продолжают бороться с болезнью, передает "Знай".
Персонал одесской больницы рассказывает, что нагрузка на них идет сумасшедшая, а людей катастрофически не хватает. Многие из медиков уже не выдержали, и уволились.
Из-за нехватки сотрудниках, мертвые тела не успевают забирать из общей палаты.
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Ранее мы писали, что за неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове.
Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.
За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.
Кроме того в харьковских реанимациях закончились места для пациентов с китайским вирусом.
Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.
По состоянию на 7 декабря в опорных больницах, которые принимали пациентов с коронавирусом, не осталось мест в реанимациях.
По ее словам, места в реанимациях заполнены на 100%.
"На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и вчера", - сообщила Наталья Попова.
Волонтер добавила, что осталось всего несколько мест с кислородными точками.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".