В украинской больнице, где сейчас лечат людей с китайским вирусом, пациенты начинают умирать из-за недостатка кислорода

После гибели, тела пациентов не спешат вывозить из палаты - они остаются лежать некоторое время с живыми людьми, которые продолжают бороться с болезнью, передает "Знай".

Персонал одесской больницы рассказывает, что нагрузка на них идет сумасшедшая, а людей катастрофически не хватает. Многие из медиков уже не выдержали, и уволились.

Из-за нехватки сотрудниках, мертвые тела не успевают забирать из общей палаты.

Ранее мы писали, что за неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове.

Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.

За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.

Кроме того в харьковских реанимациях закончились места для пациентов с китайским вирусом.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

По состоянию на 7 декабря в опорных больницах, которые принимали пациентов с коронавирусом, не осталось мест в реанимациях.

По ее словам, места в реанимациях заполнены на 100%.

"На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и вчера", - сообщила Наталья Попова.

Волонтер добавила, что осталось всего несколько мест с кислородными точками.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".