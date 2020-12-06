В Харькове вспыхнул пожар цехах с тканями

Об этом сообщает Телеграм-канал "ТруХа".

Пожар случился на ул. Фонвизина, 18. Авторы публикации подчеркивают, что возгорание произошло в ночь на воскресенье, причем пожар тушили с трех часов ночи.

Локализовать пожар бойцам ГСЧС удалось около 5 часов утра. Огонь тушили около 50 спасателей - пришлось задействовать дополнительные силы.

Потушить отдельные очаги тления спасателям удалось около 13.00, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.

«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.