В Харькове вспыхнул пожар цехах с тканями
Об этом сообщает Телеграм-канал "ТруХа".
Пожар случился на ул. Фонвизина, 18. Авторы публикации подчеркивают, что возгорание произошло в ночь на воскресенье, причем пожар тушили с трех часов ночи.
Локализовать пожар бойцам ГСЧС удалось около 5 часов утра. Огонь тушили около 50 спасателей - пришлось задействовать дополнительные силы.
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Потушить отдельные очаги тления спасателям удалось около 13.00, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.
Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.
«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.