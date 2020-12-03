В Харькове нашли тело мертвого мужчины

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».

1 декабря на террасе неработающего кафе обнаружили тело мужчины, придавленное холодильником.

Тело нашли у входа в одно из неработающих кафе на улице Героев Труда.

Правоохранители рассматривают версию, что мужчина хотел украсть холодильник, но обстоятельства привели к трагическому финалу.

"Самая нелепая смерть. Умереть в попыткм украсть холодильник. Хотя если это окажется правдой ,то наш народ выкручиваються в этой стране как могут", "Хорошо что не выставили лицо для опознания", "ну это не логично по поводу кражи. Видно, что габариты не соответствуют тому,чтобы один его утащил. Должен быть хотя бы еще один помощник, который, возможно, и был, но после случившегося, сбежал", - пишут в комментариях харьковчане.

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