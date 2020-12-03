В Чугуевском районе Харькова произошел пожар

Горела хозяйственная постройка на территории частного дома, передает "Объктив".

Пожар случился 3 декабря ночью, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сарай, в котором находились около 80 гусей, уток, куриц и цыплят, был в огне.

Пламя от хозпостройки перебросилось на нежилой дом, общая площадь пожара составила 90 кв. м.

Огонь потушили через 3,5 часа, вся домашняя птица погибла. Сейчас выясняются причины возгорания.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.