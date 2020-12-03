В Харькове сильно похолодает

4 декабря в Харькове возможен мокрый снег. Днем температура воздуха ночью будет 0 - минус 5 градусов, днем -3, + 2 градуса.

В субботу, 5 декабря, будет облачно. Ночью - до семи градусов мороза, днем - минус 4 - плюс 1 градус.

В воскресенье, 6 декабря, будет облачно. Ночью - до минус 10, днем - минус 5 градусов.

В понедельник ночью столбик термометра опустится до -11 градусов, днем - около - 5.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.