Больных китайским вирусом начнет принимать областная харьковская больница
Уже сегодня, 1 декабря, начнут принимать первых пациентов. В отделении новый ремонт и большая реанимация.
Всего в Харьковской области уже почти 4 тысячи коек для больных коронавирусом.
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
"Цены вырастут на 80%": драконовское решение по газу для украинцев принято, что изменится с 1 января
Пленительная "невеста" Харламова вывалила бюст из декольте, прижавшись к инструменту: "Хорошая стойка"
Украинская красотка из новой ВИА Гры показала себя и девочек в халатах и лифчиках: «Будет горячо»
Экс-солистка "Серебро" в белоснежном бикини полезла в бассейн в ноябре: "Нереально перезарядилась..."
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.