Харьковских школьников могут отправить на зимние каникулы досрочно
Об этом заявил замглавы Харьковской областной госадминистрации Тарас Пастух, передает "Знай".
"Очень часто мы слышим мысли о том, что не нужно разрывать контакт через дистанционное обучение в школах, потому что дети если болеют, то в очень легкой форме, не попадают в больницы… Но дети — идеальные носители этой болезни», - отметил Пастух.
Чтобы остановить распространение коронавируса, школьников области планируют отправить на зимние каникулы раньше обычного, об этом уже обсуждается с главами ОТГ.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.