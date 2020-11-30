В Харьковской области активизировались грызуны

Мыши распространились на полях с посевами озимой пшеницы и рапса.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области отмечают, что мыши активизировались на полях в течение последней недели. Грызуны заселяют посевы по 1-2 колонии на гектар.

Есть один способ побороть нашествие - соблюдение графика обработки полей пестицидами.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.