В Харьковской области активизировались грызуны
Мыши распространились на полях с посевами озимой пшеницы и рапса.
В Главном управлении Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области отмечают, что мыши активизировались на полях в течение последней недели. Грызуны заселяют посевы по 1-2 колонии на гектар.
Есть один способ побороть нашествие - соблюдение графика обработки полей пестицидами.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.