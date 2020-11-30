В Харьковской области зафиксировали 70 нарушений карантина выходного дня
В субботу, 28 ноября, проверили 2002 заведения, на 70 объектах выявлены нарушения. В Харькове проверено 1214 объекта, из них нарушали карантин – 39 мест, передает "objectiv.tv".
Специалисты провели с рабочими разъяснительную работу.
Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество заболевших китайским вирусом.
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Так, по состоянию на 9:00 30 ноября в регионе зафиксировано 120 случаев заболевания за сутки, 4 человека умерло, 1339 выздоровело.
В Украине зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.
Госпитализировано - 1161 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 5771 человек.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.