В центре Харькова люди ходили в костюмах из мусора

В наряде из мусорных пакетов, пластиковых бутылок, оберток из-под чипсов и сладостей участники акции прошлись от сада Шевченко до площади Конституции, передает "Суспільне".

"Прохожие лет до 25 когда видели нас, улыбались, снимали на телефон. А те, кто постарше, поддерживали, даже благодарили. Кто — то с детьми останавливался, объяснял как надо беречь природу", - рассказал организатор акции Артем Приходько.

Фото - Артем Приходько.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество заболевших китайским вирусом.

Так, по состоянию на 9:00 30 ноября в регионе зафиксировано 120 случаев заболевания за сутки, 4 человека умерло, 1339 выздоровело.

В Украине зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Госпитализировано - 1161 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 5771 человек.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.